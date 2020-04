Para melhorar o processo seletivo, instituições de ensino adotam ferramentas on-line

O futuro é digital e já podemos vivenciar essa era na Educação

A tecnologia já faz parte da vida de muitas pessoas. A tendência é que, aos poucos, todas elas consigam resolver tarefas através da internet. Na Educação, os estudantes já são beneficiados com o uso da tecnologia aliada ao estudo, uma vez que a migração do presencial para o digital já é uma realidade em muitas instituições de ensino. Assim, os alunos podem resolver problemas acadêmicos, realizar pagamentos de mensalidades, se comunicar com a instituição e realizar provas on-line.

O meio digital pode proporcionar otimização de tempo e deslocamento, redução de custos, aumento da capacidade de atendimento, dentre outras vantagens. Na Educação, as ferramentas digitais possibilitam a realização de aulas remotas e a colaboração no ensino-aprendizagem na realização de avaliações fora do espaço pedagógico. Todos esses processos podem ser realizados pelos estudantes com segurança e comodidade.

“Nós usamos o Vestibular Online há, aproximadamente, dois anos. Entendemos que a plataforma é fundamental, pois melhorou a dinâmica na forma que os alunos fazem a prova. No período de digitalização que o mundo está passando, as instituições de ensino ainda estão um pouco atrasadas, mas o mundo caminha para isso”, afirma o diretor executivo da Faculdade Impact, Pedro Paulo Alves.

O Vestibular Online é uma plataforma que possibilita a realização de processos seletivos através de provas no computador. Inúmeras instituições de ensino adotaram a plataforma como um meio de viabilizar a entrada de estudantes nos seus cursos ofertados. Por ela, o processo seletivo é virtual, com segurança antifraude e o resultado sai em até duas horas, pois o método possibilita mais agilidade na correção das provas.

O futuro é digital

No mesmo caminho de substituição da aplicação de provas presenciais para digitais, neste ano, os estudantes de todo o Brasil farão, pela primeira vez, o Exame Nacional do Ensino Médio na versão remota, o Enem Digital. A implantação será gradativa e visa substituir, até 2026, a tradicional prova em papel. Com isso, o Ministério da Educação (MEC) estima ter vantagens como a economia em papel, redução do risco de fraude, adaptação ao Novo Ensino Médio, aumento da interatividade e possibilidade de aplicação das provas em mais municípios.

O cenário atual dá espaço para que o digital faça parte, cada vez mais, da Educação. Por isso, o vestibular on-line é apontado por gestores da área educacional como solução para as instituições de ensino se reinventarem, por oferecer facilidade e comodidade na aplicação de processos seletivos.

Dessa forma, a prova pode ser feita pelos candidatos de onde eles estiverem. “Neste momento, a maior vantagem é permitir que a instituição não pare a sua captação e o candidato tenha a flexibilidade de poder fazer a prova de onde estiver”, afirma Joyce Guedes, diretora do Vestibular Online.

No momento em que o mundo está em isolamento social por conta do novo coronavírus, as aulas presenciais foram parar no ambiente virtual. Porém, essa necessidade não é de agora. A História do Brasil conta que a Educação A Distância (EAD) já acontecia desde o século XVIII. De lá para cá, esse método de ensino passou por adequação para atender às diferentes gerações e novas tecnologias.

