Traficante acusado de matar adolescente após sexo é preso no Pará

Alessandra foi morta com um “mata-leão” após supostamente ter relações sexuais com um líder de uma facção rival a do assassino. | Foto:Reprodução

Um traficante identificado como Thierre da Conceição Bandeira, suspeito de integrar a facção criminosa PCC, foi preso nesta quinta-feira (2), na cidade de Marabá, sudeste paraense, acusado de matar a adolescente Alessandra Costa, de 17 anos, na cidade de Boa Vista, em Roraima.

A adolescente foi morta por Thierre logo após manter relações sexuais com outro membro do PCC, Bruno Valadares Cardoso, de 18 anos. O motivo do crime foi que Alessandra havia supostamente se relacionado com o chefe de uma facção rival. O crime teve repercussão nacional.

Alessandra foi morta com um golpe “mata-leão”, e o corpo dela foi achado no último dia 6 de março, na Zona Oeste de Boa Vista.

De acordo com informações do portal Debate Carajás, a prisão preventiva foi expedido pela 1ª Vara do Tribunal do Juri e 1ª Vara Militar da Comarca de Boa Vista (RR). Thierre Bandeira foi localizado e capturado pelos policiais civis de Marabá. A vítima era mãe de um filho.

A irmã de Bruno Valadares, de 16 anos, era amiga da vítima e foi apreendida por participar da execução da adolescente, atraindo Alessandra e ajudando na desova do corpo.

Com informações do portal Debate Carajás

