Pará receberá quase 100 mil doses de vacina contra Covid-19

Doses são destinadas para a vacinação de idosos entre 60 e 69 anos e agentes das forças de segurança e salvamento e Forças Armadas que atuam na linha de frente do combate à pandemia.

A maioria dos idosos com 60 anos ou mais já estão vacinados em Belém. Para os que receberam a Coronavac, a imunização está completa. Mas muitas pessoas ainda esperam pela segunda dose da AstraZeneca/Oxford, que só deve ocorrer em junho.

A boa noticia é que o Pará vai receber nos próximos dias quase 100 mil doses. O Ministério da Saúde anunciou o envio, para todo o Brasil, de mais um lote com 3,5 milhões de doses de vacinas covid-19. São 2,8 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e 700 mil doses da Coronavac, do Instituto Butantan – os dois imunizantes são produzidos no Brasil com matéria-prima importada.

Deste total, o Pará vai receber 79.500 doses da Astrazeneca/Fiocruz e 19.400 doses da Sinovac/Butantan.

A divisão entre os estados e Distrito Federal é feita de forma proporcional, pactuada com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), conforme o quantitativo recebido pela pasta e a ordem dos públicos prioritários.

De acordo com o 12º informe técnico da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), as doses são destinadas para a vacinação de idosos entre 60 e 69 anos e agentes das forças de segurança e salvamento e Forças Armadas que atuam na linha de frente do combate à pandemia. Nesta leva, parte das vacinas é destinada para a primeira dose e a outra parcela para a segunda aplicação.

O objetivo é garantir a cobertura do esquema vacinal no tempo recomendado de cada imunizante: quatro semanas para a vacina do Butantan e 12 semanas para as doses da Fiocruz. A estratégia de distribuição para aplicação da primeira e segunda doses é revisada semanalmente em reuniões tripartites (governos federal, estaduais e municipais), observando as confirmações do cronograma de entregas por parte dos laboratórios.

