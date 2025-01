Pará registra a maior redução de crimes violentos em 10 anos

Foto: Reprodução | De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a redução do CVLI em 2024 foi de 53,34% em relação a 2018.

O Pará inicia 2025 com uma grande conquista na segurança pública: em 2024, o estado registrou o menor índice de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) dos últimos dez anos, incluindo homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte. Além disso, dezembro de 2024 foi o melhor mês da série histórica, com uma significativa redução nos índices de criminalidade. De acordo com dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), a redução do CVLI em 2024 foi de 53,34% em relação a 2018.

A análise da Secretaria de Inteligência e Análise Criminal (Siac), vinculada à Segup, revelou que entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024, o Pará registrou 1.890 crimes violentos letais intencionais (CVLI). Este é o melhor resultado em segurança pública desde 2010, com um número de casos abaixo de 2.000.

Redução histórica de crimes violentos no Pará

Esse resultado histórico destaca a redução contínua da criminalidadeno estado. O Secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Ualame Machado, comemorou a marca e afirmou: “Apresentamos os resultados de 2024, o melhor ano em segurança pública desde 2010, com uma redução de 53,34% no CVLI comparado a 2018. Fechamos o ano com a marca histórica de mais de 2.000 vidas preservadas se comparado com 2018, o ano anterior à atual gestão. Ao longo dos últimos seis anos, a preservação de vidas ultrapassou 10 mil.”

Comparando com 2018, que registrou 4.051 CVLIs, o estado alcançou uma redução de 53,34%, o que corresponde a 2.161 vidas preservadas. Em relação a 2023, com 2.140 casos de crimes violentos, houve uma redução de 11,68%.

Investimentos e esforços para garantir a segurança dos paraenses

Os excelentes resultados alcançados em 2024 são reflexo da integração das forças de segurança, do uso de tecnologia de ponta e de investimentos significativos do Governo do Pará. Durante o ano de 2024, o governo destinou mais de R$ 90 milhões para a aquisição de equipamentos modernos, reformase construção de novas unidades de segurança.

Notícias Relacionadas

“Em 2024, os recursos foram essenciais para fortalecer as operações de segurança e garantir um ambiente mais seguro para todos. Realizamos cursos de capacitação, entregamos lanchas e viaturas blindadas, além de investirmos na construção de novas bases fluviaise na reforma das unidades de segurança. Essas ações refletem nosso compromisso contínuo com a segurança pública e o bem-estar dos paraenses”, destacou o titular da Segup.

Dezembro de 2024: o melhor mês da série histórica

Dezembro de 2024 também se destacou com resultados positivos. O estado registrou apenas 159 casos de crimes violentos letais intencionais(CVLI) em dezembro, representando uma queda de 14,97% em relação a dezembro de 2023, que teve 187 casos. Comparando com 2018, quando foram registrados 297 CVLIs em dezembro, houve uma redução de 46,46%.

Em relação a homicídios, dezembro de 2024 registrou 159 casos, o que representa uma queda de 45,26% em comparação a dezembro de 2018, quando o estado registrou 274 homicídios.

Investimentos tecnológicos e infraestrutura em 2024

Em 2024, o Governo do Pará deu mais um passo significativo para fortalecer a segurança pública, com avanços tecnológicos e de infraestrutura. O estado implementou o uso de câmeras corporais (bodycams) para as forças de segurança, além de repassar novos equipamentos e viaturas. Também houve a entrega de novas construções e reformas de unidades de segurança.

Um dos grandes investimentos foi o reforço da segurança nos rios. O estado entregou 10 lanchas, sendo 3 blindadas, e mais uma base fluvial integrada de segurança pública, chamada Candiru, localizada em Óbidos, na região do garganta do Amazonas.

Fonte: Agência Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/01/2025/13:41:06

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...