Governador assina projeto que prevê aumento de salário para policiais militares e bombeiros do Pará

Projeto de lei prevê aumento de salário para policiais militares e bombeiros do Pará — Foto: Agência Pará

Documentação foi assinada pelo Governador do Pará, Helder Barbalho e agora segue para aprovação na ALEPA.

Nesta segunda-feira (24), durante solenidade militar alusiva a Tiradentes, o governador do Pará, Helder Barbalho, assinou um projeto de lei (PL) que visa aumentar a remuneração de policiais militares e bombeiros, por meio do escalonamento vertical do círculo de praças e praças especiais.

A documentação foi assinada durante cerimonial ao Dia do Patrono das Polícias Militares do Brasil, que homenageou mais de 500 policiais militares com a entrega de Medalhas do Mérito Tiradentes, entre oficiais e praças que foram promovidos.

“O projeto de escalonamento não apenas aumenta o piso do soldo do soldado equiparando ao salário mínimo, como também estabelece, a partir daí, 5% de ampliação da remuneração de acordo com a patente subsequente. É uma demanda histórica da corporação e chega com intuito de valorizar, fazer nossa tropa estar estimulada a servir e proteger a população do Pará”, destacou o governador do Pará.

O governador destacou também sobre a redução dos níveis de criminalidade violenta em todo o estado, afirmando que o Pará se tornou referência para o Brasil, como o estado que mais reduziu criminalidade violenta, homicídios e latrocínios por todo o país.

“Os resultados são fruto da ampliação do nosso efetivo, investimento em estrutura e tecnologia para os órgãos da segurança pública, além das ações de cidadania, a exemplo das Usinas da Paz. Buscamos enfrentar os efeitos com a polícia na rua e enfrentar as causas por meio da transformação social’, finalizou Helder Barbalho.

O Projeto de Lei será encaminhado para análise da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa), afim de que os deputados aprovem o novo aumento.

Fonte e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 25/04/2023/07:54:15 Com informações do g1 Pará — Belém.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...