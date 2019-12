(Foto>Divulgação0) – Após rifa, paraense conquista dois títulos e vaga no mundial de MMA em apenas um dia

Felipe Gerônimo foi ouro no Muaythai e no Kickboxing e vai representar o Estado no Mundial de MMA na Rússia

Felipe Gerônimo impressionou ao conquistar dois títulos sul-americanos no mesmo dia.

Amante e praticante das artes marciais desde os oito anos de idade, o paraense de Parauapebas, Felipe Gerônimo, conquistou dois títulos sul-americanos e uma vaga em um Mundial de MMA em um mesmo dia. Foi no último sábado (24), quando foi o melhor no Muaythai e no Kickboxing dentro da competição continental. O resultado garantiu a presença do atleta no Mundial de MMA na Rússia, em 2020.

Aos 27 anos, Felipe precisou vender rifas, garrafas e até as camisas da equipe em que treina para conseguir dinheiro para ir ao Sul-Americano, que foi realizado no município de Pouso Alegre (MG). Além disso, ele chegou a buscar patrocínios e recebeu apoio da Semel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer) e da Semas (Secretaria Municipal de Assistência Social). As lutas ocorreram dentro do ginásio poliesportivo Rosão e começaram com o Muaythai. Eficaz, Felipe foi campeão e, logo na sequência, entrou na disputa do Kickboxing. Ao todo, foram quatro combates e o triunfo paraense.

“Venho agradecer toda minha família, todos os patrocinadores e amigos que ajudaram realizar mais um sonho, grato a Deus por tudo. Tudo posso naquele que me fortalece!. Meu maior sonho é estar no Glory Kickboxing, maior evento da América Latina, e no UFC”, disse Felipe Gerônimo em entrevista ao site PebinhaDeAcucar.

De volta ao Pará, Gerônimo terá de se preparar para estrear no Mundial de MMA profissional, que será disputado em 2020, na Rússia.

