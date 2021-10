Operação Jaborandi PR – (Foto: PF) – Polícia Federal deflagrou a operação Jaborandi para investigar crimes de corrupção envolvendo agentes públicos no Paraná.

Um mandado foi cumprido na cidade de Uruará no Pará.

Cerca de 120 policiais federais cumprem 28 mandados judiciais em municípios do Estado do Paraná e do Estado do Pará.

Paraense é alvo da PF do Paraná em operação para investigar crimes de corrupção envolvendo agentes públicos daquele estado

A Polícia Federal deflagrou nesta manhã (26/10) a Operação Jaborandi, que investiga crimes de corrupção envolvendo prefeitos, servidores públicos e empreiteiros de diversos municípios da região oeste do Estado do Paraná.

Cerca de 120 policiais federais cumprem 28 mandados judiciais, em 6 municípios dos Estados do Paraná (Umuarama/PR, Boa Vista da Aparecida/PR, Perobal/PR, Três Barras/PR, Santa Helena/PR e Guaíra/PR) e um do Estado do Pará (Uruará/PA).

A ação de hoje é continuidade à investigação que começou há cerca de um ano após denúncias de que empreiteiros estariam se reunindo em conluio com chefes dos poderes executivos locais para fraudar o caráter competitivo de procedimentos licitatórios envolvendo o setor de obras de municípios da região.

Ao longo das investigações, foi possível descortinar ao menos duas organizações criminosas, estruturalmente ordenadas e com atuações bem definidas, as quais, sob a anuência e coordenação dos Prefeitos de Boa Vista da Aparecida/PR e Umuarama/PR (atualmente afastado), se reuniam para direcionar licitações a empresários integrantes do grupo, superfaturar seus valores e posteriormente pulverizá-los entre os agentes públicos e empresários que participavam do esquema.

Os investigados, na medida de suas participações, poderão responder pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, fraude ao caráter competitivo de procedimento licitatório, organização criminosa e lavagem de dinheiro, cujas penas, somadas, podem chegar a 62 anos de reclusão.

Jornal Folha do Progresso com informações da Polícia Federal em Guaíra/PR em 26/10/2021 08h22

