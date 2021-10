Forças Armadas iniciam fase operacional do Exercício Conjunto Meridiano na Serra do Cachimbo, município de Novo Progresso

(Fotos:Ministério da Defesa/Divulgação) – O Ministério da Defesa, através das três Forças Armadas, deu início à fase operacional do Exercício Conjunto Meridiano, o maior treinamento conjunto já realizado no país. A fase atual, chamada de Meridiano-Poti, ocorre na Serra do Cachimbo, próximo ao município de Novo Progresso, no sudoeste do Pará, entre 23 e 28 de outubro.

No total, o Meridiano terá a participação de de mais de 5,5 mil militares, 1000 viaturas, 21 aeronaves e seis helicópteros. A finalidade é avaliar e manter a operacionalidade e a capacidade de pronto-emprego dos militares.

Nesta oportunidade, as tropas colocam em prática uma simulação de ataque aéreo e terrestre a forças inimigas, após ação de infiltração estratégica com helicópteros. “Os militares devem entrar no terreno de forma discreta, para que não sejam vistos nem detectados pelo inimigo, e, assim, realizar ataques aos alvos ali encontrados”, explicou o Co-Diretor do treinamento, Tenente-Coronel Coutinho.

Ele ressalta que, apesar de tratar-se de um preparo para situações de combate, muitos dos conhecimentos adquiridos são aplicados, também, em situações reais. “O desembarque de tropas no terreno pode ser empregado em evacuações aeromédicas, transportando pacientes em situação de risco ou enchentes, por exemplo, para unidades de saúde”, disse o Tenente-Coronel.

O componente de Forças Especiais da Marinha, cuja identidade não pode ser revelada, destaca que o preparo no Exercício Conjunto Meridiano-Poti pode ser utilizado, ainda, em missões reais nas fronteiras. “Esses locais têm similaridade com a Serra do Cachimbo – mata bastante densa, rios e lagos – como, também, a dificuldade de comunicação. Assim, aperfeiçoamos a forma como encarar os desafios propostos nesses ambientes”, pontuou.

O trabalho integrado entre Marinha, Exército e Aeronáutica é realizado em toda a missão. “A interoperabilidade é importante para estreitar os laços entre as Forças Singulares e melhorar as capacidades de atuação conjunta”, salientou o operador de Forças Especiais do Exército.

As ações planejadas vão acontecer em três regiões do País: Norte, Sudeste e Sul. O Meridiano-Poti está sendo conduzido pela Força Aérea Brasileira. No Sudeste, o módulo Dragão será realizado de 03 a 06 de novembro, a cargo da Marinha, entre o litoral fluminense e o do Espírito Santo. Já na Região Sul, sob execução do Exército, o módulo Ibagé ocorrerá de 09 a 12 de novembro, nos municípios de Canoas e Santa Maria.

