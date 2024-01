Paraense é encontrada morta em apartamento no Rio

Uma paraense de 22 foi encontrada morta no apartamento onde morava no Rio de Janeiro; a Polícia Civil do Rio investiga o caso

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCRJ) encontrou uma mulher de 22 anos morta dentro do próprio apartamento, no bairro Tanque, zona Oeste da cidade.

Segundo as informações, a vítima foi identificada como Bruna Guterres. A Jovem era natural de Capanema, nordeste paraense.

Ainda não há detalhes sobre o que de fato ocorreu com a jovem e quando aconteceu a morte. A Polícia Civil do Rio não divulgou mais detalhes sobre o caso.

Por meio de nota, a PCRJ informou que aguarda o resultado do laudo do instituto médico legal, além de ter realizado a perícia no apartamento onde a jovem foi encontrada.

“O caso foi registrado na 41ª DP (Tanque), que aguarda o resultado do laudo do Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer a causa da morte. A perícia foi realizada no local e testemunhas vão ser ouvidas. A investigação segue em andamento para elucidar os fatos”, informou a nota.

Conforme o repórter da RBA TV Wesley Costa, a família de Bruna realizou uma vaquinha para levar o corpo da paraense para a cidade natal, Capanema, e a meta já foi alcançada.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 16/01/2024/11:16:01

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...