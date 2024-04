Paraense e marido são encontrados mortos, enterrados com pés e mãos amarradas, no Maranhão

(Foto: reprodução)- O corpo da paraense Elisângela da Silva Mesquita, de 27 anos, foi encontrado ao lado do cadáver de seu companheiro, identificado como Raimundo Felipe, 19 anos, na última sexta-feira (12). Ambos os corpos estavam com marcas de tiros e enterrados em uma cova rasa na Vila Davi, no município de Buriticupu, no Maranhão.

Elisângela e Raimundo estavam desaparecidos desde o dia 25 de março e foram achados em uma área de matagal, no fim da rua da Paz, no bairro Vila Davi, nas proximidades do cemitério municipal de Buriticupu. De acordo com informações da Polícia Civil, os corpos estavam em estado de decomposição.

Elisângela Mesquita era natural da cidade de Rondon do Pará, localizada a 133 quilômetros de Marabá, no sudeste paraense, e Raimundo oriundo da cidade de Buriticupu.

A polícia ainda não sabe ao certo a motivação do crime, mas a principal suspeita é de que ambos seriam faccionados e estariam envolvidos com o tráfico de drogas e o crime possa se tratar de “acerto de contas”.

Segundo a Polícia Civil do Maranhão, um inquérito será aberto para dar início às investigações a fim de desvendar quem está por trás do crime e qual seria a real motivação.

Os corpos foram removidos por uma funerária local ao Instituto Médico Legal (IML), da cidade de Imperatriz, distante cerca de 220 km de onde o crime ocorreu, onde serão submetidos a exames de praxe e, em seguida, liberados para as famílias.

A reportagem solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil do Maranhão e aguarda retorno.

Fonte: O Liberal Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/04/2024/14:10:55

