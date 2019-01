Lutadora é executada na própria festa de aniversário

(Foto: facebook) – A lutadora de jiu-jitsu Patricia Leite, de apenas 24 anos, foi assassinada neste domingo (27), com vários tiros na cabeça, durante a prórpia festa de aniversário, em Manaus.

De acordo com informações da Polícia Civil, tudo aconteceu quando três criminosos invadiram a festa de Patrícia e anunciaram o assalto. Um dos criminosos perguntou pela lutadora e imediatamente a reconheceu, efetuando vários disparos que atingiram a cabeça da vítima.

Ela ainda foi socorrida e encaminhada a um Hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Três homens foram presos em uma ronda feita pela polícia, mas a arma do crime não foi encontrada.

Os suspeitos permanecem presos e serão para uma audiência de custódia nesta segunda (28).

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros segue investigando o caso.

(Com informações do Portal do Holanda)

