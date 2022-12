Paraense é preso por tentar explodir bomba no Aeroporto de Brasília

Segundo a Polícia Civil, homem estaria na capital federal para participar das manifestações na porta do Quartel General do Exército – (PCDF / Divulgação)

Junto dele, de acordo com a PCDF, foram apreendidos um fuzil, duas espingardas, revolveres, mais de 1 mil munições e artefatos explosivos.

Um homem foi preso na noite de sábado (24), após tentar explodir uma bomba na área do Aeroporto de Brasília. Segundo o jornal Correio Braziliense, o acusado é um empresário paraense de 54 anos que estaria em Brasília para participar das manifestações na porta do Quartel General do Exército.

Segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, ele foi preso por investigadores da 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), no apartamento onde mora no Sudoeste. Junto dele, segundo a PCDF, foram apreendidos um fuzil, duas espingardas, revolveres, mais de 1 mil munições e artefatos explosivos.

Em depoimento, a PC informou que o homem admitiu o crime. “Ele não afirmou se tinha objetivo de fazer algo durante a posse presidencial na próxima semana, mas confirmou que a intenção era causar um tumulto aqui em Brasília”, informou o diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Cândido.

Segundo a PCDF, o acusado tem registro de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC). “Ele é CAC, porém tudo que encontramos está fora das normas. Sendo assim, ele será autuado por porte, posse ilegal de armas de fogo, munição e artefatos explosivos e por crime contra o Estado democrático de direito”, revelou o diretor-geral.

Flávio Dino se manifesta no Twitter

Pelo Twitter, o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou que está acompanhando a situação. “Estamos acompanhando as apurações sobre o suposto artefato explosivo encontrado em Brasília na manhã deste sábado. Teremos informações oficiais em breve”, disse o ministro.

Por:Jornal Folha do Progresso em 25/12/2022/07:05:53 com informações do Portal Correio Braziliense e O LIberal

