Celulares recuperados pela polícia em Oriximiná — Foto: Divulgação

Polícia Civil recupera 12 celulares com registro de furto e roubo em Oriximiná

Aparelhos foram devolvidos aos donos na quinta (22). Celulares foram recuperados após operação da polícia sob o comando da delegada Vanessa Travassos.

A Polícia Civil recuperou 12 aparelhos celulares com registro de furto e roubo em Oriximiná, no oeste do Pará. A entrega dos aparelhos aos donos aconteceu na quinta (22).

De acordo com a polícia, a equipe da PC estava investigando sobre os casos de roubos e furtos no município sob o comando da delegada Vanessa Travassos.

Os aparelhos foram encontrados em diversos pontos do município. Em alguns casos, os criminosos roubam os aparelhos para entregar em pontos de vendas de drogas em troca do material entorpecente para consumo próprio.

A polícia orienta a população que não compre aparelhos celulares sem nota fiscal. Isso porque os celulares podem ser produto de ações criminosas e quem compra objeto furtado ou roubado pode responder pelo crime de receptação.

