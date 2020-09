Paraense Michel Pereira vence luta no UFC. Veja!

O voador levou a melhor depois de ser provocado pelo russo na pesagem. (Foto:Reprodução)

Com sangue nos olhos, o paraense Michel Pereira, “o paraense voador”, venceu o russo Zelim Imadaev, pela categoria meio médio do UFC, neste sábado (5), em Las Vegas, EUA.

Michel dominou praticamente todo o combate, com a tradicional joelhada, golpes diretos e até tapas no adversário, que provocou o paraense na pesagem da luta.

Mas a vitória estava guardada para o último round: Michel venceu a luta com uma finalização após duros golpes no adversário.

Além de vencer , Michel ganha tranquilidade pois estava com o contrato encerrando com a organização e a vitória pode ser a continuação do atleta no UFC.

