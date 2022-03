Com direito a gol de falta, Palmeiras vence o Athletico e conquista o inédito título da Recopa

Nesta quarta-feira, o Palmeiras consolidou o seu reinado no continente ao vencer o Athletico Paranaense por 2 a 0, no Allianz Parque, e conquistar o título da Recopa Sul-Americana. Os gols que garantiram a taça à equipe de Abel Ferreira foram marcados por Zé Rafael, em bela cobrança de falta, e Danilo.

Esta foi a primeira vez que o Palmeiras levantou o troféu da Recopa. No ano passado, o Verdão foi superado pelo Defensa y Justicia na final. Além disso, não disputou o torneio após conquistar a Libertadores de 1999, já que a competição não foi realizada entre os anos de 1999 e 2002.

O Palmeiras dominou ações da primeira etapa, controlando a posse e recuperando a bola com eficiência. Apesar de não ter sofrido atrás, o time alviverde encontrou dificuldade para furar o bloqueio do Furacão. Diversas bolas foram cruzadas, mas sem ninguém para completar.

Logo no retorno do intervalo, o Allianz foi abaixo com o gol de falta de Zé Rafael. Em cobrança da entrada da área, o volante colocou a boa por cima da barreira e deixou o time na frente. A partir de então, os visitantes apenas assustaram em chute de fora da área de Marlos, e o Palestra conseguiu ampliar com Danilo. O volante aproveitou passe preciso de Atuesta para sacramentar a vitória.

Agora, o Palmeiras volta suas atenções para o Campeonato Paulista. O time terá pela frente o Guarani, no domingo, às 16h, no Allianz Parque. O Verdão é o líder do grupo C, com 17 pontos conquistados. Enquanto isso, o Athletico entra em campo para enfrentar o Cascavel, às 16h do domingo, pelo Paranaense.

O Palmeiras iniciou a partida tendo o domínio da posse de bola. Rony atuou como referência, com Raphael Veiga sendo o meia e Dudu e Gabriel Veron abertos pelas pontas. Na primeira finalização do Verdão, Dudu fez fila pela direita, mas não conseguiu chutar. A bola sobrou para Rony, que pegou mal na bola e mandou à esquerda do gol.

Na sequência, Rony inverteu para Dudu, que arriscou chute de fora da área e mandou para fora. O Athletico ameaçou pela esquerda, mas Pablo não conseguiu completar cruzamento rasteiro. Na sobra, Cittadini não pegou bem na bola.

O Verdão voltou do intervalo com Wesley na vaga de Veron. Logo aos quatro minutos, o Palmeiras abriu o placar no Allianz. Veiga sofreu falta próxima à área, e Zé Rafael foi para a cobrança. O volante acertou um lindo chute, sem chance para Santos, colocando o time na frente.

Logo na sequência, o Verdão quase anotou uma nova pintura. Após cruzamento da direita, Rony emendou uma bicicleta, parando em grande defesa de Santos. O Athletico respondeu com Marlos, que trouxe da direita para dentro e quase marcou um golaço de fora da área, mandando por cima do travessão.

Veiga recebeu passe na entrada da área e finalizou de direita, exigindo defesa de Santos no canto esquerdo. Aos 43 minutos, Atuesta recuperou a bola no campo de ataque e rolou a bola com precisão para Danilo, que chegou de trás e finalizou rasteiro para dar números finais ao jogo. Em confusão após o gol, Abel Ferreira e um membro da comissão do Athletico foram expulsos.

Por:Gazeta Esportiva (foto: assessoria)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...