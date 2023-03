Paraense persegue carro do Google de bicicleta e aparece em várias ruas no Street View

Paraense persegue carro do Google de bicicleta para aparecer no Maps — Foto: Reprodução / Google Street View

Morador de Castanhal, Yorran Salomão se deparou com carro que mapeia ruas e iniciou a empreitada para ser registrado.

Já aconteceu de você estar na rua e se deparar com o carro do Google, que tem uma câmera em cima para registrar ruas e incluí-las no Google Street View? Foi o que aconteceu com o paraense Yorran Salomão, que registrou o encontro e uma empreitada atrás do automóvel.

“Eu vi uma vez no Tik Tok que a probabilidade de ver o carro do Google é de 1 para ‘não sei quanto’, pensei: preciso aparecer nessas fotos!”, ele conta.

Yorran estava indo comprar insumos para produzir doces para abastecer sua loja quando passou próximo à Praça do Estrela, em Castanhal, no nordeste do estado.

“No Google Maps aparece a minha reação, olhando para trás e não crendo que eu estava vendo [o carro do Google]”

Mesmo atrasado para comprar os materiais para produzir os doces para o final de semana, Yorran deu a volta e começou a perseguir o carro.

“Desci a primeira rua, fui na segunda, andei atrás dele por umas cinco ruas, rezando para o semáforo fechar e ele parar para eu fazer algumas poses, mas não deu”.

Yorran só desistiu da perseguição porque a bateria da bicicleta elétrica estava baixa e ele já estava pedalando. “Ela é muito pesada quando descarrega e aí desisti na quinta rua”.

O paraense registrou a perseguição que ocorreu em outubro de 2022 nas redes sociais e disse ter esquecido.

Na última segunda-feira (27), o pneu da bicicleta de Yorran furou e ele procurou por uma oficina próxima no Google Maps, e foi quando teve a surpresa.

“Cliquei na rua próxima aqui de casa, porque achei que ia ter uma oficina para eu ir empurrando a bicicleta até lá para consertar. Quando cliquei, vi que a rua já estava asfaltada, o que aconteceu recentemente. Pensei: teve atualização. E realmente, foi atualizado há quatro meses”.

Yorran então começou uma caçada no Google Maps refazendo o trajeto do dia da perseguição.

“Comecei a gravar a tela e vi que eu estava lá e inclusive eu não apareço só em uma rua. E postei no Instagram relembrando o dia que persegui o carro do Google e algumas pessoas falaram para eu postar no Tik Tok. Editei bem rápido e postei. Já são quase 500 mil visualizações lá e 12 mil no Instagram”, conta.

O que ele não conseguiu quando encontrou o veículo foi posar como ele tinha imaginado: “Queria ter feito algo inusitado, segurando um bolo ou me deitar no chão para aparecer, seria bem a minha cara”, diz o vendedor de doces.

