Paraense Rogério Moraes começa no Benfica após Olimpíadas

Rogério Moraes ao disputar as Olimpíadas de Tóquio | Divulgação Daniel LEAL-OLIVAS

Um dos melhores pivôs do mundo no Handebol, o paraense Rogério Moraes foi, enfim, apresentado ao Benfica de Portugal na manhã desta quarta-feira (11)

Um sonho que começou aos 12 anos na cidade de Abaetetuba, nordeste paraense, se tornou realidade anos depois. Atleta de handebol, o paraense Rogério Moraes foi oficializado para defender ao cores do Benfica, clube de Portugal.

Natural do município de Abaetetuba, Rogério é o mais recente reforço do Benfica, segundo informou, nesta quarta-feira (11), o clube lisboeta em seu site oficial. Não foi especificada a duração do contrato. “O Sport Lisboa e Benfica assegurou a contratação do ‘andebolista’ Rogério Moraes para a sua equipa sénior de ‘andebol’. É considerado um dos melhores pivôs do mundo, tem 27 anos e representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio”, diz um trecho do comunicado.

O Benfica é o sexto clube de Rogério Moraes na Europa, depois de ter representado os alemães do THW Kiel e do TSV Altenholz, os macedónios do RK Vardar – clube em que conquistou duas Ligas dos Campeões -, e os húngaros do Veszprém, nas duas últimas épocas.

“Sou um pivô que luta muito. Vou tentar ajudar os mais jovens e a equipe. Tenho muita experiência para passar para este grupo. Apesar de ter 27 anos, consegui, em pouco tempo, conquistar muitos títulos. Vou trabalhar muito, porque as coisas não acontecem por acaso”, declarou o jogador ao site do clube português.

