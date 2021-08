Petrobras volta a aumentar o preço da gasolina nas refinarias

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Importante reforçar o posicionamento da Petrobras que busca evitar o repasse imediato para os preços internos da volatilidade externa causada por eventos conjunturais. Nossos preços seguem buscando o equilíbrio com o mercado internacional e acompanham as variações do valor dos produtos e da taxa de câmbio, para cima e para baixo”, afirma a Petrobras em nota.

O repasse do reajuste da gasolina aos consumidores finais depende dos impostos, margens de distribuição e revenda, além de misturas de biocombustíveis. Segundo dados da ANP, o preço praticado pela Petrobras corresponde a cerca de um terço do preço nas bombas.

Com a mudança, o combustível deverá ser comercializado por volta dos R$ 2,78 por litro, uma alta de aproximadamente 3,5%, de acordo com cálculos da Reuters. O preço é referente à mistura obrigatória de 73% de gasolina e de 27% de etanol anidro.

Este é o segundo aumento no preço da gasolina na gestão Joaquim Silva e Luna. O general da reserva assumiu a presidência da petroleira em abril. Em 2021, já houveram sete reajustes do preço aplicado pela Petrobras.

You May Also Like