Torcedor do Racing repete ritual ao levar crânio do avô em final da Sul-Americana

Gabriel Aranda, torcedor do Racing, beija crânio do avô Valentin Aguilera antes de final da Sul-Americana contra o Cruzeiro (Foto: Reprodução/ESPN)

Gabriel Aranda exibiu caveira do avô Valentin Aguilera antes de final contra o Cruzeiro.

A conquista da Copa Sul-Americana pelo Racing em cima do Cruzeiro quebrou uma sequência de 36 anos sem uma taça continental para equipe de Avellaneda. Todo esse tempo de jejum culminou em uma gigante festa da torcida do clube, que invadiu La Nueva Olla e dominou as arquibancadas.

Na invasão argentina do último sábado (24), teve um torcedor que levou até quem não está mais neste mundo, uma prova da paixão e também de uma certa loucura.

Em imagens captadas pela ESPN Argentina, o fanático Gabriel Aranda mostrou que trouxe para o estádio o crânio do avô Valentin Aguilera, quem era outro apaixonado pelo Racing.

— É meu avô Valentin Aguilera, um torcedor fervoroso do Racing. O Racing é meu amor, e ele também é meu amor, meu avô, por isso o guardei todos esses anos. Eu o levo aonde quer que eu vá. Eu o trouxe por fé, com o amor do Racing, ele passa por conta própria. — afirmou o torcedor antes da decisão.

Para quem é supersticioso, pode considerar que Gabriel e seu avô deram a sorte para que o Racing batesse o time brasileiro por 3 a 1 com gols de Gastón Martirena, Adrián Martínez e Roger Martínez — Kaio Jorge diminiu para o Cruzeiro — e levasse o título inédito.

El abuelo que vio a Racing campeón de la libertadores y hoy puede volver a verlo consagrarse. pic.twitter.com/sylTtctpdr — El gordo edición (@GordoEdicion) November 23, 2024

Para tornar a história do torcedor ainda mais doida, o episódio de ontem não foi a primeira vez que o crânio de Aguilera esteve em uma partida do clube argentino.

Crânio também “comemorou” título argentino e vitória em clássico

A trajetória de Valentin Aguilera como “torcedor em outro plano” começou em 2019, quando o neto teria exumado o caixão do avô para comemorar o título do Campeonato Argentino. Gabriel Aranda apareceu nas ruas de Buenos Aires levando o crânio enquanto rolava a comemoração da torcida.

— Trouxe o meu avô, Valentín. Tirei ele do nicho durante todo o tempo em que o Racing esteve jogando. É o amuleto. [Como o avô estaria se sentindo?] Está orgulhoso — afirmou à TNT Sports Argentina em 2019.

Em julho de 2022, Aranda levou novamente a caveira para assistir ao clássico de Avellaneda contra o Independiente, saindo com a vitória por 1 a 0, gol de Gabriel Hauche, xará do torcedor.

Veja abaixo algumas imagens do neto levando o crânio do avô pelas ruas da capital argentina.

Este slideshow necessita de JavaScript.

Outro torcedor do Racing já atirou cinzas de falecido em 2022

A história do crânio é absolutamente inusitada, mas, no meio da torcida do Racing, parece ser mais um dia comum.

Um episódio quase tão louco quanto o de Gabriel Varanda aconteceu em fevereiro de 2022, quando um torcedor, no meio de um jogo contra o Argentinos Juniors, atirou as cinzas de alguém que teria sido cremado no meio das arquibancadas do El Cilindro enquanto gritava “Isso é Racing”.

As cinzas caíram em cima de outros fãs.

"NO ES SOLO FÚTBOL"

UN HINCHA DE RACING ESPARCIÓ LAS CENIZAS DE UN FAMILIAR POR LA TRIBUNA DEL CILINDRO#Racing pic.twitter.com/PQk4CNxbmM — Barra Brava (@barrabrava_net) February 23, 2022

Depois da partida, torcedores que teriam sido atingidos relataram o episódio nas redes sociais: “Respirei um pouco do falecido”, escreveu um.

A torcedora Vicky Herbekian compartilhou em sua conta no Instagram à época o que seria a caixa que guardava as cinzas, que continha o nome do suposto falecido, “Alejandro Fabián Álvarez”, datado de 21 de fevereiro de 2022, dois dias antes do jogo.

— Assim que o jogo começou algo parecido com areia começou a cair da arquibancada superior, pensamos que era algo da estrutura do estádio e quando o primeiro gol veio a areia e intensificou-se. Só isso, até que no final do primeiro tempo a caixa caiu sobre nós — escreveu a fã no X.

