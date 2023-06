Paraense se apresenta em festival de rock na Inglaterra e posa com Paul McCartney e Dave Grohl: ‘sensações indescritíveis’

Lucas Imbiriba com banda de Cat Stevens; Lucas com McCartney e Lucas como Dave Grohl. — Foto: Reprodução / Arquivo pessoal

Lucas Imbiriba integrou a banda do astro do rock Cat Stevens no Glastonbury Festival 2023, que reuniu um público de 200 mil pessoas na Inglaterra

“Foram dias intensos, com sensações mágicas e indescritíveis”. Foi assim que o músico paraense Lucas Imbiriba descreveu a experiência como integrante da banda do astro do rock Cat Stevens. O último show da turnê ocorreu neste domingo (25), no festival de rock Glastonbury, realizado na Inglaterra.

“Imagina você encontrar ícones da música mundial que você ouvia ainda criança. Foi uma grande surpresa encontrar e conversar com o Dave Grohl, do Foo Fighter. Também pude conhecer e bater um papo com o incrível Paul McCartney. Foi realmente um sonho realizado”, revelou o paraense.

A turnê a qual Lucas Imbiriba participou com a banda de Cat Stevens começou em Berlim e passou por Hamburgo, Roma e Marbella. Mas o ápice foi no Glastonbury Festival, que reuniu ícones da música mundial, incluindo o cantor e compositor Elton John, que fez seu último show no Reino Unido.

Com o encerramento da turnê, Lucas pretende seguir com um projeto solo, realizando shows pela Inglaterra e França e culminando com uma apresentação no grande Festival de Música ‘Nuits de La Guitare Patrimonio’, no dia 25 de julho, na paradisíaca ilha de Córsega.

O evento vai contar com a presença de grandes nomes da música instrumental, como o baixista Marcus Miller, o grupo Sylvan Luc Trio e o duo Yamandu Costa & Armandinho. “Não quero parar, não. Após esta turnê, darei continuidade ao meu projeto de música autoral, em formato de banda de rock, que será divulgado em minhas mídias sociais”, detalhou.

