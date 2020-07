PC prende quadrilha acusada de subtrair valores de correntistas do Banpará

Ação fez parte da “Operação Phishing” (Foto:Reprodução/Ascom PC)

Ao todo, seis pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira (29), no município de Marabá

Seis pessoas foram presas pela Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (29), no município de Marabá, sudeste paraense. De acordo com informações da polícia, Salmon gonçalves da Silva, Alecio Mariano da Silva, Alex Vieira da Silva, Laís Mourão da Silva e João de Deus da Silva são suspeitos de integrar uma associação criminosa acusada de subtrair valores de contas de correntistas do Banco do Estado do Pará (Banpará).

A ação policial fez parte da segunda fase da “Operação Phishing”, que visa combater fraudes bancárias cometidas por meio cibernético, onde os criminosos teriam subtraído valores de diversas contas do banco em questão. Nesta fase, a Polícia Civil deu cumprimento a oito mandados de busca e apreensão e cinco de prisão preventiva.

Ainda de acordo com a polícia, os alvos presos nesta quarta constituem o núcleo principal da associação criminosa, inclusive sendo os responsáveis por fazer o website falso criado para capturar os dados bancários dos clientes. Os seis suspeitos foram presos e já estão à disposição da Justiça.

A ação contou com policiais civis da Diretoria Estadual de Combate a Crimes Cibernéticos, com o apoio de policiais da Superintendência Regional de Marabá e da Diretoria de Polícia Especializada.

