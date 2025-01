Foto: Reprodução | Além da tatuagem de Alexandre de Moraes, o tatuador revelou que outro cliente planeja fazer o rosto do prefeito de Ananindeua, Dr Daniel Santos.

A tatuagem como forma de expressão pessoal ganhou um destaque curioso em Belém. Um cliente decidiu eternizar na pele o rosto do ministro Alexandre de Moraes, acompanhado do apelido “Xandão”. A arte foi feita pelo tatuador Bruno Ferreira, conhecido como Lango Tattoo, no estúdio localizado próximo ao Shopping Castanheira.

Bruno, que atua há 22 anos no ramo e se especializou em realismo, conta que o cliente tem uma preferência por tatuar personalidades que marcaram sua vida, como Gabigol, Lucas Penteado e até figuras históricas como Mussum e Glória Maria. A escolha de Alexandre de Moraes, no entanto, gerou burburinho nas redes sociais, com opiniões divididas entre elogios à qualidade artística e críticas pela escolha do personagem.

Veja:

Paraense tatua rosto de Alexandre de Moraes na perna; veja Leia mais https://t.co/eezhxGPSBb pic.twitter.com/hSXoVYiBMm — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) January 27, 2025

“Sempre haverá críticas, mas é isso que torna o trabalho interessante”

O tatuador afirmou que o cliente já está acostumado com a repercussão de suas escolhas. Bruno explica que muitas pessoas procuram o estúdio para registrar figuras inusitadas ou marcantes, principalmente por ele oferecer um espaço seguro e respeitoso. “Vivemos em um país preconceituoso, mas o estúdio se tornou uma referência para quem quer expressar suas ideias sem julgamento”, destaca.

Ele também mencionou que a repercussão das tatuagens ajuda a dar visibilidade ao trabalho e à cultura paraense. Bruno já participou de projetos internacionais e até de um documentário no Globoplay, destacando o talento da região Norte em um mercado muitas vezes dominado pelo eixo Sul-Sudeste.

Além da tatuagem de Alexandre de Moraes, o tatuador revelou que outro cliente planeja fazer o rosto do prefeito de Ananindeua, Dr Daniel Santos, evidenciando como a personalização continua sendo uma tendência no segmento. Bruno também compartilhou que oferece descontos em trabalhos considerados inusitados, incentivando clientes a registrarem suas histórias de forma única.

Fonte: Estado do Pará Online/ Instagram e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/09:14:22

