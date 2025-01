Bebê de 1 ano é encontrado em meio a ratos, baratas e drogas em casa de traficantes no MT

Foto: Ilustrativa | A criança estava em um pedaço de colchão, ao lado de um esgoto a céu aberto.

Um bebê de 1 ano e 10 meses foi encontrado, na madrugada deste domingo (26), em situação alarmante de insalubridade em uma quitinete localizada no mesmo conjunto habitacional que um casal de traficantes foi preso, em Sorriso (398 km de Cuiabá). Ele estava deitado em um pedaço de colchão, próximo a um esgoto a céu aberto e o ambiente estava tomado por ratos e baratas, que passavam por cima dele, além de restos de comida espalhados pela casa. Três criminosos foram presos, sendo uma mulher de 18 anos e dois homens.

No mesmo ambiente em que o bebê estava também foram encontrados uma balança de precisão, porções de drogas embaladas para venda, munições de diferentes calibres e plantas de cannabis cultivadas no quintal.

Conforme informações do boletim, a ocorrência teve início por volta das 3h10 quando a Polícia Militar abordou uma mulher, que invadiu a preferencial da viatura pilotando uma moto com o escapamento adulterado, em alta velocidade e sem habilitação. Com ela foram encontrados três pacotes de cocaína e maconha. Ela revelou que usava a motocicleta para entregar drogas e disse que havia mais entorpecentes em sua casa.

A PM acompanhou a traficante até a casa e, chegando lá, se deparou com dois criminosos que tentaram se esconder dentro de outras quitinetes no mesmo terreno. Durante a abordagem, foi constatado que eles também estavam portando maconha e cocaína, as quais eles disseram que era para consumo próprio.

Neste momento, os militares escutaram o choro do bebê, que vinha de outra quitinete. Ao verificar, os policiais encontraram a criança no cenário de completo abandono, com a fralda extremamente suja, tendo que ser trocada pela própria PM.

Os criminosos foram presos em flagrante e levados para a delegacia de Polícia Civil. Eles deverão responder pelos crimes de maus-tratos, tráfico de drogas, organização criminosa, falta de habilitação para dirigir, cultivo ilícito de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo.

O Conselho Tutelar foi acionado para garantir o acolhimento e a segurança do bebê.

