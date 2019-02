Paraense, vítima em Brumadinho, terá corpo cremado

Sem ter como trazer o corpo para Parauapebas, alternativa foi a cremação – (Reprodução/Facebook)

Até a próxima quarta-feira (6), deve chegar ao Pará, a família de Lenilda Cavalcante Andrade, de 36 anos, paraense vitimada após o rompimento da barragem da empresa Vale, localizada na cidade de Brumadinho (MG). Com eles virá, para Parauapebas, as cinzas da paraense.

Neste domingo (3), o técnicos do Instituto Médico Legal (IML) em Minas Gerais, confirmaram, por meio de exame de DNA, o óbito de Lenilda. A opção pela cremação, mesmo não sendo da vontade da família, foi necessária por conta do estado do corpo da paraense. Em Minas, estão o pai e a mãe de Lenilda, desde a semana passada.

Em nota, o Governo do Pará lamentou, neste domingo (3), a morte da paraense e afirmou que desde os primeiros dias da tragédia, acompanha o caso e articula esforços entre Defesa Civil e o Centro de Perícias Técnicas Renato Chaves no Pará, com os órgãos de Minas Gerais com o intuito de dar apoio aos parentes da vítima.

Lenilda era Técnica em Planejamento e trabalhava há 10 anos como empregada da Mineradora. Natural de Tucuruí, ela começou na Vale em Parauapebas, nordeste do Estado, e há quase três anos foi trabalhar no setor administrativo da Mina Do Feijão, em Brumadinho (MG). Lenilda deixa um filho de 16 anos.

Por:Redação Integrada(ORM)

