Garimpeiros soterrados em Canaã dos Carajás devem receber alta hospitalar nesta segunda-feira (27)

Os garimpeiros posaram para foto no hospital | Foto: Reprodução

Durante as 44 horas em que permaneceram no local, eles mantiveram comunicação com as autoridades e receberam água potável e alimentação.

No último sábado (25), três garimpeiros foram resgatado após o desabamento de uma mina de exploração de cobre ilegal na Vila Nova Jerusalém, situada na zona rural de Canaã dos Carajás, no sudeste do estado. As informações foram apuradas pelo portal Correio de Carajás e confirmadas pelo EPOL.

Com auxílio do Corpo de Bombeiros, as vítimas, que estavam em uma profundidade de aproximadamente 50 metros, foram resgatadas e encaminhadas para o Hospital Municipal Daniel Gonçalves. Os garimpeiros devem receber alta hospitalar nesta segunda-feira (27).

Os homens passaram por momentos de apreensão após várias horas dentro da mina. Durante as 44 horas em que permaneceram no local, eles mantiveram comunicação com as autoridades e receberam água potável e alimentação.

NOTÍCIAS RELACIONADAS

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/01/2025/09:58:09

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...