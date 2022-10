Paraenses presos em Portugal: PF prende no RJ dono da empresa que exportou carga de acaí com cocaína

Nas redes sociais, Allan exibe fotos em diversos locais da Europa. (Foto:Reprodução / Redes sociais).

Allan Carvalho Cardoso, 25 anos, foi capturado depois de apresentar falsa documentação

Foi preso no sábado (8) o quarto paraense envolvido em tráfico internacional de drogas utilizando cargas de açaí. De acordo com informações repassadas pelas autoridades, trata-se de Allan Carvalho Cardoso, 25 anos, proprietário da empresa A.C Cardoso, registrada para realizar exportação de açaí.

Ele foi capturado no último sábado (8), no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, depois de apresentar documentação falsa ao desembarcar de um voo vindo de Madrid (Espanha). Desde junho, Allan já era apontado como um dos alvos da operação da polícia portuguesa.

As três primeiras prisões ocorreram em junho deste ano, pela “Operação Norte Tropical”. Os dois primeiros foram Marco Antônio Faria Júnior, que tem negócios em Barcarena, nordeste do Pará, e Nilson de Souza Castro Neto, conhecido como “Nilsinho”. Nas redes sociais, o jovem afirma, em sua biografia, que é nutricionista e mostra uma vida de luxo e viagens nas publicações. A última postagem foi em 23 de junho deste ano, na semana em que foi preso. “Nilsinho” aparece em uma festa ao lado de amigos e diz: “a última pra fechar com os melhores”.

Ambos foram presos ao receberem um contêiner no porto de Lisboa (Portugal), que teve como origem o porto de Vila do Conde em Barcarena. Junto com a carga de açaí, estavam 320 quilos de cocaína.

Cerca de uma semana depois, as autoridades portuguesas prenderam um terceiro paraense, quando tentava fugir do país rumo ao Brasil: o tenente da Polícia Militar do Pará (PMPA) Aderaldo Pereira de Freitas Neto, mais conhecido como Freitas.

Tenente da PM/PA, Neto Freitas, está preso em Portugal por envolvimento em esquema de tráfico de drogas

Paraenses presos em Portugal: três meses após prisão, PM continua recebendo salário de R$ 13 mil

Empresário Marco Antonio Faria Junior

Empresário é um dos paraenses presos em Portugal por ligação com esquema do ‘Escobar brasileiro’

Tenente da PM/PA, Neto Freitas, está preso em Portugal por envolvimento em esquema de tráfico de drogas

Tenente da PM-PA é um dos presos por tráfico de drogas ligado a ‘Escobar brasileiro’ em Portugal

Os três encontram-se atualmente em prisão preventiva em Portugal, custodiados no Estabelecimento Prisional de Caxias (EP Caxias), que fica nos arredores de Lisboa. O complexo prisional é de alta segurança e atualmente mantém cerca de 400 presos.

Na última semana, foi realizada pela Polícia Federal e Polícia Judiciária de Portugal e Europol, a operação “Euterpe”, que cumpriu 22 mandados de busca e apreensão em Belém, Ananindeua, Marituba e Barcarena, todas relacionadas com o caso.

Saiba quem é o quarto preso

Preso no sábado, sendo o quarto detido pelas investigações, Allan Carvalho é natural de Barcarena. Ele chegou ao Brasil vindo de um voo de Madrid, na Espanha, e foi capturado após mostrar passaporte em nome de outro brasileiro durante o controle migratório.

Os policiais federais não apenas identificaram a falsidade do documento, como também constataram a existência de mandado de prisão preventiva em aberto contra ele, expedido pela 3ª Vara Federal Criminal de Belém/PA, por tráfico transnacional de drogas.

De acordo com apuração junto ao site do Tribunal de Justiça do Pará, Allan Carvalho é também suspeito de envolvimento na morte do advogado Luiz Augusto Pinheiro Carvalho, 53 anos. O crime aconteceu na noite de 24 de agosto de 2017, na avenida Bernardo Sayão, bairro do Jurunas, em Belém. Luiz foi assassinado com nove tiros de arma de fogo.

Jornal Folha do Progresso em 10/10/2022/

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...