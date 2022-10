Empresário paraense é preso pela PF no aeroporto do Rio de Janeiro

A prisão do empresário paraense Alan Silva, ocorrida na madrugada de sábado, 8 de outubro de 2022, foi publicada co exclusividade pelo portal Antagônico. (Foto:Reprodução)

Alan, que é natural de Barcarena, foi preso pela Polícia Federal no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O preso é peça chave na investigação da PF sobre tráfico internacional de drogas no eixo Pará – Portugal. “ Ele é um personagem importante e sabe muito “.

Por:Jornal Folha do Progresso em 10/10/2022/12:06:23 com informações do Portal O Antagônico

