Paralisação de balsas impede tráfego e causa transtornos e prejuízos no sudeste do Pará

Balsa que está com o serviço paralisado. — Foto: Reprodução / Tv Liberal

Serviço está parado por causa do baixo volume do rio Capim. Quem precisa atravessar, utiliza rabetas sem disponibilização de coletes. Para caminhoneiros, não há alternativa.

Moradores que precisam atravessar o rio Capim, entre os municípios de Paragominas e Tomé-Açú, no sudeste do Pará, estão enfrentando transtornos por causa da paralisação das balsas, que já dura seis dias. Segundo a empresa responsável pelo serviço, o baixo nível do rio não permite o transporte.

Quem precisa chegar do outro lado, utiliza serviços de rabeta, pequenos barcos onde muitas vezes os tripulantes são transportados sem qualquer equipamento de segurança, como o colete. Para os caminhoneiros, não há alternativa.

Os condutores também precisam enfrentar a falta de locais para a higiene pessoal e dificuldades para ter uma alimentação adequada.

A empresa responsável pelas embarcações que fazem a travessia de veículos e pedestres no rio Capim informou que o problema foi ocasionado pelo baixo volume de água do rio, que impediu a embarcação de entrar no canal.

A companhia destacou, ainda, que o problema também teria provocado danos em três empurradores que dão manutenção para a balsa. Segundo a empresa, o serviço será retomado “em breve”, mas não foi informada a data prevista.

“O prejuízo de cinco dias do pai de família que trabalha na estrada é de 25% da renda mensal dele”, contou inconformado o caminhoneiro Rogério Borges, que está com o veículo parado, sem poder atravessar o rio e prosseguir com a mercadoria.

Por:Jornal Folha do Progresso em 15/03/2023/16:47:01 com informações do g1 Pará e TV Liberal — Belém.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

