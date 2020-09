Paraná empata com Brasil de Pelotas e perde chance de ‘derrubar’ Cuiabá da liderança

Visando a liderança da Série B, o Paraná foi até o Bento Freitas enfrentar o Brasil de Pelotas neste sábado. Com chuva forte no sul, as equipes empataram em 1 a 1 e os visitantes perderam a oportunidade de voltar a liderança do campeonato.

O jogo foi válido pela 11ª rodada da competição. Com o empate, a equipe paranaense perdeu a chance de ‘derrubar’ Cuiabá da liderança.

A chuva caiu em Pelotas e dificultou a vida do Brasil e do Paraná. Destaque para o gramado que não sofreu com a água. O jogo pesado valorizou o sistema defensivo de ambas equipes que diminuíram os espaços do adversário e resultou em um primeiro tempo sem grandes emoções.

Na segunda etapa, os donos da casa passaram a maior parte do tempo fechados e deixaram a bola nos pés do Paraná. Mas foi na contramão da dinâmica estabelecida que o gol saiu. Aos 33 minutos, os visitantes puxaram contra-ataque e Daniel Bressan chegou chapando a bola na entrada da área, fazendo o gol do Paraná. Após a mudança no placar, a chuva apertou. Rodrigo Ferreira percebeu e, aos 40, arriscou do meio da rua. A bola morreu no canto do goleiro Alisson.

O resultado garante o Paraná na vice-liderança do campeonato, com 21 pontos. O Tricolor Paranaense tem confronto direto na próxima rodada e recebe a Chapecoense na terça, às 21h30. O Brasil de Pelotas segue no meio da tabela, com 14 pontos, e vai ao Sergipe enfrentar o Confiança, às 16h30 desta quarta-feira.

