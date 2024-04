Criança é encontrada amarrada a uma cadeira com cinto e fios por avó em região garimpeira de Itaituba

(Foto: Reprodução)- Caso foi registrado pela polícia no garimpo Três Feijões após denúncias anônimas feitas por moradores da região. A população pede por justiça e medidas para evitar que a criança retorne à guarda da avó.

No dia 16 de abril, por volta das 11h, uma denúncia anônima levou as autoridades ao garimpo de Três Feijões, região garimpeira de Itaituba, no sudoeste do Pará. A denúncia relatava que uma criança de apenas 2 anos e 1 mês estava sendo mantida em condições deploráveis na residência de sua avó.

De acordo com a polícia, a criança foi encontrada amarrada a uma cadeira com cinto e fios, com as janelas e portas da casa fechadas. Após a verificação da denúncia, as autoridades locais acionaram imediatamente o Conselho Tutelar de Novo Progresso para tomar as medidas cabíveis.

O pai da criança informou que a guarda legal da criança estava sob responsabilidade da mãe, que se encontrava no estado do Maranhão. Segundo informações adicionais, a mãe da criança teria abandonado-a quando tinha entre sete e nove meses de idade, deixando-a aos cuidados da avó.

Uma testemunha, que preferiu não se identificar, relatou que a criança estava sendo mantida nessas condições desde muito nova e que as autoridades já haviam sido informadas anteriormente sobre o caso. Os moradores das redondezas estão revoltados com a situação e pedem justiça e proteção à criança, para que ela não seja devolvida à avó.

Até o momento, não há informações sobre possíveis medidas legais tomadas contra a avó da criança, que busca reaver a guarda da menor.

