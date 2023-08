Dezesseis municípios receberão orientação do TCMPA a partir desta terça, em Altamira

A Escola de Contas Públicas “Conselheiro Irawaldyr Rocha”, do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA), receberá prefeitos, presidentes de câmaras de vereadores, servidores e integrantes de fundos e conselhos municipais de 16 cidades paraenses para a segunda edição do projeto “CAPACITação”, que ocorrerá em Altamira, entre os dias 22 e 24 de agosto, no Centro de Convenções.

A abertura do evento será realizada na próxima terça-feira (22), no auditório principal do Centro de Eventos “Vilmar Soares”, no anel viário, com credenciamento a partir das 8h, e a presença de autoridades locais e estaduais.

Os 16 municípios atendidos nessa edição de agosto serão: Itaituba, Novo Repartimento, Trairão, Jacareacanga, Medicilândia, Novo Progresso, Pacajá, Porto de Moz, Rurópolis, Senador José Porfírio, Uruará, Placas, Altamira, Anapu, Brasil Novo, Vitória do Xingu e Altamira, que sediará o evento.

Desta vez, a programação apresenta mais de 20 painéis, palestras e cursos, com vários assuntos debatidos ao longo dos 3 dias, mediados por servidores e conselheiros do TCMPA e de instituições parceiras, sempre trazendo temáticas atuais, como: políticas públicas para primeira infância, orçamento público, transparência e muito mais.

Este ano, a Escola de Contas do TCMPA traz como eixo central a avaliação e monitoramento das políticas públicas em diversas áreas, como os municípios devem elaborar, efetivar e analisar as políticas públicas, trazendo a construção orçamentária também para as discussões.

São parceiros do “CAPACITação” o Ministério Público do Estado, Tribunal de Contas do Estado do Pará, Secretaria de Estado da Fazenda, Ministério Público de Contas dos Municípios, Assembleia Legislativa e a Procuradoria-Geral do Estado.

Fonte: Ascom PMA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 21/08/2023/05:25:27

