Páscoa em Altamira terá maior coelho do Brasil e fábrica de chocolate

Coelho de 10 metros chamou a atenção em 2023. Na edição deste ano, mascote promete ainda mais. (Foto: Ascom/ Prefeitura de Altamira)

Evento promovido pela Prefeitura de Altamira terá programação especial de 16 de março a 7 de abril, com oficinas e atividades culturais.

Altamira, no Sudoeste do Pará, não se cansa de ser destaque. Depois de transformar o Festival do Chocolate e Cacau no maior evento do ramo de toda a América Latina, depois de criar a primeira rota do cacau do Pará, depois de construir as duas primeiras Estima (Escolas em Tempo Integral) da Transamazônica, e depois de criar o maior Natal, com direito a um Papai Noel de 15 metros, o município volta às manchetes e vira notícia mais uma vez com motivo de sobra para comemorar. Vem aí o ‘Altamira Em Páscoa’.

O evento, comandado pela Secretaria Municipal de Turismo (Semtur), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), vai colorir a Orla do Cais de Altamira e promete encantar de crianças a idosos. A abertura será neste sábado, 16 de março, às 19 horas.Abertura do ‘Altamira Em Páscoa’: confira a programação de sábado e domingo

Na edição deste ano, as principais atrações serão a presença do maior coelho do Brasil, medindo 10 metros de altura e 4 de diâmetro, além da instalação de uma fábrica de chocolate, que ofertará oficinas de produção e confecção de chocolates para crianças atendidas por projetos sociais da Prefeitura. Até 7 de abril, o ‘Altamira em Páscoa’ vai oferecer, ainda, atividades culturais com apresentação de grupos folclóricos, shows musicais, roda de capoeira, recital, danças e fanfarra.

Considerada a capital da Transamazônica, Altamira, maior município do Brasil, sempre se posiciona na dianteira ao realizar eventos que ajudam a projetar a região para outras partes do País e até para o exterior. Em dezembro, com o ‘Presente de Natal’, o Papai Noel Gigante viralizou em redes sociais e transpôs as barreiras geográficas sendo comparado ao maior bom velhinho já registrado, em Portugal.

O ‘Altamira Em Páscoa’ carrega a mesma pompa, revela que também é possível se destacar aproveitando a cultura, o lazer e o turismo. O evento é mais um chamariz para visitantes que passam a olhar para este pedaço do Brasil como excelente opção para visitar em diferentes épocas do ano.

‘Altamira em Páscoa’ foi criado pela Prefeitura no ano passado e, já na primeira edição, de acordo com pesquisa realizada com os visitantes do evento, a festa foi considerada um sucesso, com aprovação de mais de 90% do público visitante e classificado como “excelente” por 60%. A iniciativa, além de promover mais um espaço de lazer para os altamirenses, movimenta o comércio local, restaurantes, bares, lanchonetes e, claro, a rotina de quem trabalha com o chocolate.

Confira a programação completa do ‘Altamira Em Páscoa’16/03

(Sábado)18h30 – Concentração do Parada de Páscoa

Local: Praça do Mathias

19h – Saída do Parada de páscoa

19h15 – Roda de Capoeira

Local: Concha Acústica

20h – Inauguração da Fábrica de Chocolate

20h10 – Recital Banda Municipal

17/03 (Domingo)19h30 – Banda Arapujazz

20h30 – Grah e Convidados

22h – Encerramento22/03 (Sexta-feira)18h30 – New Dance

19h30 – Recital Pascoa – Banda Municipal

20h30 – Musica Ao vivo – Iran & Saba

22h – Encerramento23/03 (Sábado)19h – Ballet Arte

20h – Apresentação Copo de Baile

22h- Encerramento24/03 (Domingo)19h30 – Fanfarra Municipal

20h30 – Coral Jesus Transforma – Igreja Batista

22h – Encerramento29/03 (Sexta-feira)08h – Entrega de Peixe

19h30 – Teatro Paixão de Cristo – Igreja Adventista30/03 (Sábado)19h – Estúdio Thais Fima

20h – Apresentação Copo de Baile

22h – Encerramento31/03 (Domingo)19h – Missa Campal

20h30 – Show irmãs Pequeninas.05/04 (Sexta-feira)18h30 – New Dance

19h30 – Recital Pascoa – Banda Municipal

20h30 – Musica Ao vivo – Derley

22h- Encerramento06/04 (Sábado)19h30h – Apresentação dos Grupos Folclóricos

20h – Rainhas do Folclore e Casais Caramboleiros dos Grupos Folclóricos

22h – Encerramento07/04 (Domingo)19h30 – Coral Projeto Esperança

20h30 – Música ao vivo – Jessica Lopes

22h – Encerramento

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/03/2024/11:18:11

