Passageiras que voariam pelo Aeroporto de Belém foram presas devido ao que escondiam junto ao corpo

Aeroporto de Belém – Imagem apenas ilustrativa – Fonte: Dix Empreendimentos

A Polícia Federal prendeu em flagrante, na quarta-feira, 26 de junho, duas passageiras que embarcariam em um voo no Aeroporto Internacional Val-de-Cans/Júlio Cezar Ribeiro, de Belém, Pará.

A abordagem ocorreu antes do embarque no voo que partia da capital paraense com destino ao Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos (SP), para uma conexão com destino ao Aeroporto Internacional Charles de Gaulle, de Paris, França.

As mulheres foram descobertas carregando cápsulas e outros invólucros de droga, que foi testada preliminarmente e constatou-se ser substância compatível com cocaína. Elas transportavam o conteúdo junto ao corpo, totalizando aproximadamente 4 kg da droga.

As presas foram encaminhadas para a delegacia da Polícia Federal e depois seriam apresentadas ao sistema prisional do estado do Pará.

