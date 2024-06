MPF abre inquérito para apurar causas e danos do apagão em Santarém (PA)

Viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas durante o apagão — Foto: Rede Sociais

Procedimento foi instaurado nesta quinta-feira (27)

O Ministério Público Federal (MPF) abriu, nesta quinta-feira (27), inquérito para apurar a causa e os danos do evento que queimou diversos transformadores na rede de distribuição de energia elétrica de Santarém (PA) na última segunda-feira (24).

Como primeiras medidas da investigação, o procurador da República Vítor Vieira Alves determinou o envio de ofícios à empresa Equatorial Energia e à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

À Equatorial o MPF decidiu requisitar informações sobre as causas da queima dos transformadores e a apresentação de documentos que comprovem a resposta.

Já à Aneel o MPF pediu informações sobre a instauração de processo administrativo para apurar as causas e as consequências do evento e sobre as providências administrativas que podem ser adotadas.

Entenda o caso – Na última segunda-feira, ocorreu uma série de explosões de transformadores de energia em Santarém, logo após uma forte chuva. Segundo a imprensa estadual, o evento deixou mais de 25 mil famílias consumidoras sem energia elétrica.

O pleno fornecimento de energia elétrica em Santarém foi restabelecido somente dois dias depois, registra o despacho de instauração do inquérito no MPF.

O despacho também ressalta que a tarifa de energia elétrica do Pará atualmente é a mais cara do país e que é necessário evitar eventos como o apagão que ocorreu no Amapá em 2020, quando quase 800 mil pessoas ficaram sem energia elétrica por 22 dias por causa da explosão de um transformador.

Fonte: Ministério Público Federal no Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 29/06/2024/06:31:37

