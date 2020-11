Dono de bar é preso por porte ilegal de arma usada para ameaçar clientes em Santana do Araguaia

Segundo a PM, homem apresentava sinais de embriaguez e recebeu os agentes da PM de forma agressiva.- (Foto:Reprodução)

Um dono de bar foi preso por porte ilegal de arma em Santana do Araguaia, município do sudeste do Pará. Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (9) pela Polícia Militar, o homem estava usando a espingarda para ameaçar pessoas no estabelecimento, que promovia uma festa interrompida pela PM.

Ao chegarem no local, os agentes constataram a confusão e tentaram acalmar os ânimos dos envolvidos, mas foram recebidos com agressões verbais por parte do dono do estabelecimento e seus dois filhos, que são menores de idade. Após buscas no local, os policiais encontraram a arma que havia sido usada pelo homem e ainda uma quantidade de munições.

Segundo a PM, o dono do estabelecimento apresentava sinais de embriaguez e tentou resistir à prisão, com a ajuda dos seus dois filhos, que tentavam impedir que ele fosse levado proferindo ameaças e agressões verbais contra os policiais.

Mesmo com resistência, o homem foi preso pelos militares e seus dois filhos foram apreendidos. Eles foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, para a realização dos procedimentos administrativos cabíveis.

Por:G1

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...