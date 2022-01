Passageiro de ônibus é preso com mais de 23kg de droga em Moraes Almeida (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O ônibus chegou na rodoviária, por volta de 21h30min, os militares fizeram a abordagem e identificaram o passageiro, e após se indagado mostrou as malas onde a droga estava, de imediato alguns passageiros relataram aos militares que o cheiro de droga estava muito forte dentro do veículo.

(Foto:Reprodução) – Neste domingo, 30/01/22, por volta das 20h00, policiais militares do PPD 103ª de Moraes Almeida, em Itaituba, receberam uma denuncia de que o nacional, Davi Domingues da Silva, vulgo”Te-Vírus”, estava vindo da cidade de Novo Progresso em um ônibus da empresa Ouro e Prata transportando uma grande quantidade de drogas. As informações são de Junior Ribeiro

