Jovem é assassinado com golpes de facão dentro de fábrica, em Altamira

Vítima foi encontrada morta pelo vigia da fábrica (Foto:Reprodução/ Debate Carajás)

Adonias dormia e trabalhava no local em que foi encontrado morto. Ainda não há informações sobre possíveis suspeitos

Um jovem, identificado apenas pelo prenome Adonias, foi assassinado com golpes de facão na noite do último domingo (30), no interior de uma fábrica de bloquetes localizada no município de Altamira, sudoeste do Pará. A vítima trabalhava e dormia no local onde foi morto. A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o caso, e ainda não há informações sobre o suspeito ou a motivação do crime. As informações são do O Liberal

De acordo com apuração do portal Debate Carajás, o crime aconteceu por volta das 19h40, no bairro São Francisco, na rua SF 18. O vigia da empresa disse em depoimento que havia saído e a vítima teria ficado sozinha no local. Ao retornar, o homem chamou o jovem, mas não obteve resposta. Foi quando ele entrou no imóvel e encontrou Adonias Caído, rastros de sangue e a cozinha revirada.

De acordo com a polícia, o corpo apresentava diversos cortes que devem ter sido provocados por um facão. A família da vítima esteve no local, mas não soube informar se o jovem tinha passagem pela polícia ou se estava recebendo ameaças. Uma equipe da Polícia Científica do Pará (PCP) removeu o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), de onde será liberado para sepultamento.

Até a manhã desta segunda-feira (31), nenhuma prisão havia sido realizada. A polícia pede que quaisquer informações que possam ajudar a identificar e localizar o autor do crime sejam repassadas às autoridades via Disque-Denúncia (181) ou Centro Integrado de Operações – Ciop (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.

Jornal Folha do Progresso em 31/01/2022/16:10:15

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...