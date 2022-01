Familiares e amigos de jovem morto em acidente de trânsito protestam e pedem Justiça

Manifestação pacífica teve objetivo de mostrar indignação contra as mortes que acontecem no trânsito de Novo Progresso-PA. – (Foto: Reprodução)

Familiares, amigos e colegas de Jorge Luiz da Silva de 21 anos, se uniram na manhã deste domingo, 30 de janeiro de 2022, para uma manifestação pacífica contra os crimes de trânsito em Novo Progresso. O jovem foi vítima de um acidente de trânsito ocorrido na Avenida Jamanxim, na madrugada do dia 23 de janeiro de 2022. Em carreata saíram pelas ruas da cidade com apoio de um carro de som, percorreram pelos bairros e avenidas no centro de Novo Progresso com pedido de agilidade no caso.

Família e amigos querem justiça

Nesta segunda-feira, 31 de janeiro de 2022, amigos e familiares do Jovem estiveram em frente ao fórum com cartazes fizeram o pedido de justiça.

Conforme os manifestantes, o ato foi planejado para mostrar a indignação da sociedade por conta do alto número de mortes no trânsito e pressionar os órgãos de controle com relação às investigações do acidente.

“Nós vamos incomodar para que esse processo siga adiante e não seja barrado por conta de quem o causou. O inquérito policial já está em andamento e nós viemos colocar uma pressão para que providencias sejam tomadas, disse um manifestante amigo da família enlutada.

Acidente

O jovem Jorge Luiz Farias da Silva , de 21anos ,estava saindo de um bar por volta das 02h30min, quando o veículo conduzido por Alex Sandro Behling, surgiu em alta velocidade, o atingiu enquanto atravessava avenida. De acordo com informações, o condutor do veículo se evadiu do local, testemunhas e câmeras de segurança ajudaram na identificação. O motorista “Alex Sandro Behling”, se apresentou na delegacia de polícia civil de Novo Progresso, onde prestou depoimento e foi liberado.

Inquérito

Polícia Civil abre inquérito para apurar acidente que matou Jorge Luiz Farias da Silva

Segundo o delegado Daniel Mattos, as investigações começaram logo após o acidente e segue com o depoimento de testemunhas do acidente. O inquérito esta bem, adiantado, segue em sigilo e não tenha prazo para ser concluso, disse Daniel.

A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as causas e responsabilidades no acidente de trânsito que matou o jovem Jorge Luiz Farias da Silva, de 21anos, no domingo, 23 de janeiro de 2022, na avenida jamanxim centro de Novo Progresso.

