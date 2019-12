Passageiro que saiu de Santarémmorreu após passar mal em avião viajava para visitar filhos que não via há 12 anos, no DF

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O passageiro que morreu após passar mal dentro de um avião, nesta segunda-feira (16), havia saído de Santarém (PA) e seguia para Brasília onde iria visitar os filhos que não via há 12 anos. A aeronave ainda fez um pouso não programado no aeroporto de Palmas (TO), mas Raimundo Nonato Lima Queiroz já estava morto.

