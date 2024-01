Conselheiros tutelares de Altamira e Castelo de Sonhos tomam posse: saiba quem são

Conselheiros tutelares tomam posse em Altamira: saiba quem são

A cerimônia de diplomação e posse dos novos conselheiros tutelares e seus suplentes, em Altamira, sudoeste do Pará, aconteceu por volta das 09h30 da manhã desta quarta-feira (10), no Auditório da Secretaria Municipal de Educação, com a presença do prefeito de Altamira e demais autoridades do governo municipal.

O evento foi promovido pela prefeitura do município, por meio da Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social e em parceria com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A cerimônia contou com policiais representantes da Delegacia Especializada no Atendimento a Mulher (DEAM) em Altamira.

A eleição para conselheiro aconteceu no dia primeiro de outubro de 2023, com a participação da população altamirense, o que resultou na escolha de 10 conselheiros titulares e 10 suplentes. Com um mandato de quatro anos, esses representantes atuarão no período de 2024 a 2027. Os conselheiros serão divididos em dois grupos, Conselho Tutelar l, e Conselho Tutelar ll.

O Conselho Tutelar l, abrangendo a região urbana de Altamira e o Distrito de Castelo de Sonhos, tem como representantes: Lú Antunes, Lucinha Lima, Cibele Araújo, Tanael Paes e Shirley Bethânia. Já o dois, que é responsável pela região que engloba o bairro de Brasília, os bairros adjacentes, além dos Distritos de Vila Caboclo e Vila Canopus, tem como representantes: Cláudio do Postinho, Cleudiná Dourado, Paulo Felisberto, Ivete do Pedral e Gleice Tavares.

Conselho Tutelar l

*Lú Antunes;

*Lucinha Lima;

*Cibele Araújo;

*Tanael Paes;

*Shirley Bethânia.

Conselho Tutelar ll

*Cláudio do Postinho;

*Cleudiná Dourado;

*Paulo Felisberto;

*Ivete do Pedral;

*Gleice Tavares.

Ao todo, foram 34 candidatos ao cargo. Agora os 10 novos conselheiros, devem zelar pelos direitos e proteção das crianças e dos adolescentes em Altamira, conforme estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). A missão dos conselheiros tutelares vai além de simplesmente ocupar um cargo, pois serão chamados a investigar denúncias de abuso dos direitos, propor medidas para combatê-las.

Somente nos quatro primeiros meses de 2023 foram registradas, ao todo, 69,3 mil denúncias e 397 mil violações de direitos humanos de crianças e adolescentes, das quais 9,5 mil denúncias e 17,5 mil violações envolvem violências sexuais físicas, abuso, estupro e exploração sexual e psicológicas.

Qualquer denúncia que envolva abuso contra crianças ou adolescentes, pode ser feita ao Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. Os dados são do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e apontam um aumento de quase 70% em relação ao mesmo período de 2022.

Fonte:Ascom PMA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/01/2024/08:04:26

