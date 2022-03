Passaporte vacinal é exigido em 3 das 4 universidades federais do Pará; veja o cenário no Brasil

Das quatro universidades federais do Pará, Ufra é a única que ainda não tomou uma decisão sobre o tema (Divulgação / Facebook da Ufra)

Em todo o território nacional, das 69 universidades federais, apenas dez decidiram não exigir o comprovante de vacina dos alunos

Das 69 universidades federais do país, apenas dez resolveram não existir o comprovante de vacinação contra a covid-19 de seus alunos, para acesso ao campus durantes as atividades presenciais. Outras nove instituição ainda não tomaram uma decisão sobre o tema. No Pará, o passaporte vacinal será obrigatório em três das quatro universidades federais: UFPA, Unifesspa e UFOPA. Ainda não há uma definição sobre o assunto na UFRA. (O levantamento foi feito pelo G1 Nacional).

O Ministério da Educação (MEC) chegou a publicar um despacho dizendo que as instituições federais de ensino não poderiam cobrar a vacina para restabelecer a volta das aulas presenciais. Porém, ao julgar uma ação sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que as universidades têm autonomia para decidir sobre a exigência.

Na Universidade Federal do Pará, o início das aulas presenciais foi programado para o dia 3 de janeiro, com a exigência do comprovante de vacinação. Já a Universidade Federal Rural da Amazônia retoma as aulas no próximo dia 14 de março, na modalidade remota, mas com possibilidade de retorno presencial. A instituição ainda não definiu se o comprovante de vacinação será exigido.

Com as aulas presenciais retomadas no último dia 7 de março, a Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará tem exigido o comprovante de vacinação. O mesmo será feito pela Universidade Federal do Oeste do Pará, que programou o início das aulas para o dia 21 de março, no sistema remoto e híbrido.

Jornal Folha do Progresso em 09/03/2022/09:42:42

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...