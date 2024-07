Pastor da Assembleia de Deus flagrado com ‘irmã’ em motel renuncia ao cargo

O pastor Manoel Pereira Xavier exercia cargo na Adeb | Foto: Reprodução / Perfil Brasil

A traição de Manoel Pereira Xavier, casado há mais de 30 anos, veio a público no início de junho, quando fiéis revoltados com a situação começaram a expor o caso nas redes sociais.

Manoel Xavier, de 51 anos, teria sido flagrado traindo a esposa com uma ‘irmã’ da igreja. Indignados, os fiéis começaram a expor a traição. Após a exposição nas redes sociais, ele renunciou ao cargo na Adeb.

Pastor da Assembleia

De acordo com uma mensagem enviada pelo pastor em um grupo de WhatsApp com fiéis, Manoel afirmou que a decisão da saída foi uma orientação de seu irmão, o presidente da Adeb, Orcival Pereira Xavier.

“Em concordância com a orientação do pastor Orcival, estarei saindo do pastorado da igreja de Ceilândia Sul e também da direção do setor II”, escreveu Manoel.

O pastor também convocou os fiéis para uma reunião na unidade na Ceilândia Sul, nesta terça-feira (2); o horário, contudo, não anunciado.

A traição

Um perfil criado no Instagram para expor a traição, o Adeb Notícias, um homem, desconfiado das visitas constantes de Manoel à casa da ex-esposa, procurou outro pastor da igreja para reportar a suspeita de traição, em abril passado.

Ele informou que o “pastor talarico” da assembleia encontrava-se com a mulher dele e que ambos saíam juntos com frequência. Intrigado, o pastor que recebeu a denúncia resolveu contratar um detetive para apurar os fatos. A suspeita foi confirmada pelo profissional contratado.

O que significa talarico?

A palavra talarico é um termo bastante popular entre o povo brasileiro. É usado para se referir a uma pessoa que trai ou se envolve com alguém que já tem compromisso, ou seja, se emprega como sinônimo de traição.

Pastor canalha

No Distrito Federal, pastor da Assembleia flagrado com “irmã” em motel renuncia ao cargo. Manoel Pereira Xavier teria sido flagrado traindo a esposa com uma congregada da igreja. Ele comandava a Assembleia de Deus de Ceilândia. — Paulo Silva (@PauloSilva1955) July 3, 2024

Fonte: Portal Terra e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2024/07:30:06

