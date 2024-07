Manu Bahtidão conquista Disco de Diamante Triplo com “Daqui Pra Sempre”

(Foto: Reprodução)- Manu Bahtidão foi surpreendida por sua equipe durante o show em Aracati/CE com a entrega de quatro discos certificados pelo Pró Música. Fenômeno em todo o país, a cantora recebeu no palco, na frente de milhares de pessoas, quatro certificados: um de Diamante Triplo, dois de Platino Duplo e um Platina, reafirmando ainda mais seu sucesso, que conquistou o Brasil.

A faixa “Daqui Pra Sempre”, hit em parceria com Simone Mendes, alcançou a marca de 510 milhões de streams e conquistou seu certificado de Diamante Triplo. Em seguida, a artista recebeu o disco de Platina Duplo por “Abismo”, faixa que contou com Mari Fernandez e soma 200 milhões de plays. Posteriormente “Vinho Branco”, a música inédita do novo projeto da cantora, recebeu disco de Platina Duplo por registrar seus 100 milhões de plays. Para fechar, “Torre Eiffel”, que teve participação da dupla Guilherme & Benuto, resultou em um disco de Platina por seus mais de 90 milhões de plays

Muito emocionada, Manu compartilhou: “Estou realizada com tudo isso! Fui pega de surpresa e fiquei muito feliz. Conquistamos lugares e números que eu jamais imaginei, só tenho a agradecer pelos meus fãs por isso, sem eles nada disso seria possível. Essa conquista é de vocês, obrigada por sempre me apoiarem em tudo, eu amo vocês!”.

Fonte: Portal Pebinha de Açucar e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 04/07/2024/07:25:26

