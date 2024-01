Pastor é acusado de estuprar e engravidar adolescente com deficiência

A mãe relata que o pastor se aproximou da filha dela através da esposa do religioso.

Um pastor de Santo Antônio de Jesus, na Bahia, é acusado de estuprar e engravidar uma jovem de 17 anos. A denúncia foi feita pela mãe da jovem. Ao site Blog do Valente, a mulher disse que a filha ainda tem limitações psicológicas e “a mentalidade de uma criança de 7 anos”. A gravidez estaria já no quinto mês.

O pastor, que não teve a identidade revelada, não foi mais avistado pela cidade. A mãe relata ainda que o pastor se aproximou da filha dela através da esposa do religioso, que teria convidado a moça para viagens missionárias.

“Eu não deixei minha filha solta. Soltei nas mãos dos pastores porque confiava nela [esposa do pastor] e ela permitiu que o marido dela buscasse a minha filha. Quando eles viajavam ela sempre estava junto”, disse.

A mãe, com confiança na boa vontade dos pastores, autorizou que a filha viajasse com eles para Salvador e outras cidades. A gravidez foi descoberta após a menina ser examinada, revelando uma gestação de 22 semanas e 3 dias.Uma queixa já foi registrada na delegacia, e o caso também foi levado ao Ministério Público, à Defensoria Pública e ao Conselho Tutelar.Apesar de suas ações, ela afirma que a justiça ainda não se pronunciou e foi orientada a manter sigilo sobre o caso. “Este pastor está foragido e a justiça até agora não falou nada”.Além do abuso da filha, a mãe ainda relata uma tentativa de abuso contra ela mesma por parte do pastor, que teria ocorrido há dois meses e meio. Ela conta que o religioso tentou abusar sexualmente dela após pedir ajuda a ele com consertos em sua casa.

Fonte: Com informações O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 25/01/2024/15:57:25

