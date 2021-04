Pastor é investigado por importunação sexual contra menor de 14 anos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Fonte: Roma News/ Com informações do G1

Investigação: A menina conhece o pastor desde os 4 anos de idade e no dia em que aconteceu a situação, foi a primeira vez que ele foi até sua casa. Como se passou uma semana do dia em que o vídeo foi produzido, a delegada conta que o religioso não pode ser preso, por enquanto, pois já não há situação de flagrante. “O inquérito é sigiloso por se tratar de menor. A mãe e a adolescente foram ouvidas, mas não podemos atrapalhar a apuração. O pastor também é casado. Tudo precisa ser investigado profundamente”, disse a delegada. Inicialmente o caso é investigado como importunação sexual. Ainda será averiguado o oferecimento de dinheiro à menor, já que nas imagens ele aparece entregando R$ 10 para ela.

Vídeo: Ainda de acordo com a delegada, as imagens foram gravadas pela própria adolescente, de forma escondida, que estava sozinha na casa casa. O conteúdo gravado mostra que o religioso abraça a menina e lhe pede um beijo. Ela se diz envergonhada e responde que só pode um “beijinho”. Depois do beijo, eles conversam. Em seguida, o pastor pede que ela não conte para ninguém sobre o caso. Mais uma vez eles se beijam e o pastor diz que precisa ir embora.

O nome do suspeito não foi divulgado. De acordo com a titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Marcella Orçai, o vídeo foi gravado há cerca de uma semana, mas a denúncia só aconteceu nesta terça-feira (20). O pastor ainda não foi ouvido.

