Policia Militar prende casal transportando explosivos irregular na Serra do Cachimbo

Serra do Cachimbo- PA: Casal é preso pela PM transportando Explosivos “DINAMITE” SEM AUTORIZAÇÃO do Exército Brasileiro.

Nesta terça feira, 20/04/21, por volta das 15h:00, policiais militares 7ª CIPM/CPR X/ PPD-116° SERRA DO CACHIMBO/NOVO PROGRESSO, em ronda ostensivas, realizaram uma abordagem em uma caminhonete Toyota Hilux de placa PXM-5039, de Joinville- SC, que estava sendo conduzida pelo nacional ADILSON LEITE DE BRITO, natural de Porto Nacional – Tocantins/TO, como passageira, LAUDICEIA DOS SANTOS GOMES, natural de Seringueiras – Rondônia/RO. No momento da abordagem, realizada a cerca de 10km do Posto Fiscal CECONT na Serra do Cachimbo no município de Novo Progresso, o casal apresentou um comportamento fora do normal.

No interior da carroceria do veículo foram localizados aproximadamente (225kg de explosivos) encartuchados contendo (598 unidades) de explosivos encartuchados de emulsão explosiva, (05 rolos) de cordel detonante e 540 espoletas para explosivos. Ao ser questionado sobre o material, o casal informou aos policiais que não possuíam documentação legal do material.

Diante dos fatos atípicos e da possibilidade do explosivo ser utilizado para fins delituosos (roubo a agências bancárias) foi comunicado ao Cmt do CPR-X Ten Cel Pedro que de imediato informou autoridades competentes a cerca da apreensão. O casal recebeu voz de prisão, e, em seguida foram conduzidos para a UIPP N° 480 Unidade de Castelo dos Sonhos para os procedimentos legais cabíveis.

-Materiais apreendidos:

– 225kg explosivos encartuchados de emulsão explosiva

– 598 unidades emulsões explosivas.

– 05 rolos de cordel detonante explosivo.

– 540 espoletas para explosivos.

– 01 veículo Toyota Hilux placa PXM- 5039.

Fonte: Junior Ribeiro 7ª CIPM/CPR X/ PPD-116° SERRA DO CACHIMBO

