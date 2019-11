Pastor evangélico é preso por estuprar enteada de 11 anos em Parauapebas

Homem foi localizado após dar entrada no Hospital de Clinicas Gaspar Vianna, em Belém(Foto:Ilustrativa)

A Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) de Parauapebas prendeu nesta quinta-feira (21), um pastor evangélico acusado de estuprar e torturar uma criança de apenas 11 anos de idade, sua enteada. Os abusos chegaram ao conhecimento das autoridades há cerca de dois meses, e desde então, começaram as investigações, que culminaram com o pedido do mandado de prisão preventiva de Odair Santos de Souza.

Segundo a Polícia Civil, por meio da Superintendência Regional do Sudeste do Pará, o mandado prisão em nome de Odair pelo crime de estupro de vulnerável contra sua enteada foi cumprido em Belém. O indiciado estava foragido e, através de denúncia, foi localizado no Fundação Hospital de Clínicas Gaspar Vianna, bairro da Pedreira. De acordo com a Polícia Civil do município, os abusos contra a menina tinham requintes de crueldade, com o pastor amarando a criança para estuprá-la.

Após confirmar que o homem estava no hospital, os agentes da Deaca entraram em contato com a Polícia Militar local, e guarnições imediatamente se deslocaram até o local para dar apoio à Polícia Civil. O estuprador foi detido por volta de 17h e encaminhado para uma delegacia em Belém, e deve ser recambiado para Parauapebas.

