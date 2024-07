Detentos têm tentativa de fuga frustrada em Santa Izabel | PA

(Foto: Reprodução)- Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 6h30 desta sexta-feira (19).

Uma tentativa de fuga foi registrada nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (19), no Complexo Penitenciário de Americano, no município de Santa Izabel, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, o caso ocorreu por volta das 6h30. Ainda conforme a PM, a tentativa de fuga foi frustrada por policiais penais que perceberam a ação e agiram rapidamente. Nas redes sociais, circula a informação de que houve uma troca de tiros no local, informação que não foi confirmada pela PM do município.

Por nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que “na manhã desta sexta-feira (19), policiais penais impediram uma tentativa de fuga na Unidade de Custódia e Reinserção III, em Santa Izabel”. “Foram acionados os protocolos definidos para estes casos, incluindo a suspensão de visitas na unidade”, comunicou a secretaria.

A tentativa de fuga ocorreu nove dias após outro episódio ser registrado no Complexo Penitenciário de Americano. No último dia 10, dez presos fugiram do local. Segundo a

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), os detentos escaparam da Unidade de Custódia e Reinserção V (UCR V). Um deles foi recapturado. Outro morreu em confronto com a polícia. Seis policiais penais que estavam de plantão no momento da fuga foram autuados por facilitação de fuga.

Outra fuga em julho

No dia 10 de julho, houve outra fuga no mesmo complexo, só que na Unidade de Custódia e Reinserção Santa Izabel III (UCR III). Os agentes penitenciários só perceberam a evasão no dia seguinte. A partir de uma inspeção de rotina nas celas, os agentes penitenciários descobriram a escapada. Na ocasião, a Seap também tinha informado à reportagem que a Corregedoria apurava o caso. Nesse caso, a secretaria não informou se houve recapturas.

