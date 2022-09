Pastora é presa suspeita de matar o marido envenenado com chumbinho

(Foto:Reprodução) – Uma pastora evangélica é suspeita de matar o próprio marido envenenado. Sueli Alves dos Santos Oliveira, de 42 anos, foi presa nessa sexta-feira (23/9), em Bela Vista de Goiás (GO), na região metropolitana de Goiânia.

A investigação encontrou indícios de que ela pode ter sido a responsável pela morte de José Maria Vieira de Oliveira, 49. Segundo a delegada que está à frente do caso, Magda D’Ávila, o crime teria acontecido após uma briga de casal que ocorreu na noite anterior.

A pastora teria, segundo a polícia, simulado uma cena de suicídio para se livrar da culpa do assassinato. Os policiais encontraram um vidro de chumbinho na residência onde estava o corpo de José Maria. A investigação acredita que esse tenha sido o veneno utilizado por Sueli.

Durante o período em que os agentes estiveram na casa, a delegada percebeu que Sueli ficou de olho o tempo todo no vidro de chumbinho. A perícia acabou detectando a presença do veneno em um copo que estava na pia da cozinha e até na caixa de gordura.

A pastora negou o crime e alegou, no interrogatório, que o marido se matou para colocar a culpa nela. Segundo a família de Sueli, ela havia comprado um plano funerário para José Maria em abril deste ano e se colocou como beneficiária. A investigação trabalha com a possibilidade de que isso possa ser um indício de premeditação.

Além disso, outras testemunhas ouvidas pela polícia, que são vizinhos do casal, disseram que a pastora e o marido estavam em processo de separação e que ela teria o agredido no rosto, durante a briga da noite anterior, com uma série de murros.

José chegou a tirar fotos do rosto ferido com o celular para comprovar a agressão, mas, segundo a polícia, Sueli pegou o telefone do marido e apagou as imagens.

Já no celular dela, os agentes encontraram mensagens enviadas para a vítima, nas quais ela chegou a dizer que se ele morresse, ela ficaria com todos os bens e uma pensão de viúva.

No registro da ocorrência, é descrito que o homem esteve na casa de um casal de vizinhos, após a briga, para dizer que estava com medo de ser morto pela esposa.

A pastora disse à delegada que saiu de casa às 18h e só voltou na manhã seguinte, quando se deparou com o marido morto. Os vizinhos, que já estavam em alerta sobre as brigas do casal, no entanto, disseram que ela saiu às 19h e voltou horas depois, às 21h.

Histórico

A pastora teria um histórico anterior de tentativa de assassinato. Conforme os filhos de José Maria, ela teria tentado matar o ex-marido, em Brasília (DF), e que por isso ela estaria proibida de manter contato com os filhos do primeiro casamento.

Na delegacia, a mulher apresentou documentos com sobrenomes diferentes, em decorrência de casamentos anteriores. A delegada divulgou a imagem de Sueli presa, visando a identificação de outras possíveis vítimas. (Com informações do Metrópoles).

Jornal Folha do Progresso em 26/09/2022

