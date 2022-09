Câmara realiza novas eleições para Mesa Diretora em Novo Progresso

O presidente da Câmara de Vereadores de Novo Progresso, Chico Souza, convida a população para participar da eleição para Nova Mesa Diretora e Comissões Permanentes, a ser realizada em 1º de outubro, conforme Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Casa. Sessão Especial será realizada no próximo sábado, 1 de outubro de 2022, as 9hr no plenário da Câmara Municipal.

Nesta data serão eleitos a nova Mesa Diretora e Comissões Permanentes para o biênio 2023/2024.

A nova eleição deve escolher os próximos vereadores que vão assumir os cargos de presidente, vice-presidente, 1º e 2º secretários e também das Comissões Permanentes da Câmara. A sessão será aberta ao público.

A votação da nova mesa diretora será transmitida ao vivo pelas plataformas digitais da Câmara pelo Facebook.

Não existe reeleição para o cargo de presidente, neste caso o atual presidente não poderá concorrer.

Chapas

Conforme o Jornal Folha do Progresso apurou, duas chapas estão sendo formadas para disputa, uma liderada pelo vereador Valfride Rodrigues dos Santos (Nando) (PROS), que conta com o apoio do atual presidente vereador Chico Souza (PSC) e a encabeçada pelo Vereador Dirck Roberto da Silva (MDB). “A nova messa diretora tomara posse em 1º de janeiro de 2023”.

Veja a composição da Atual legislatura em Novo Progresso.

PRESIDENTE: Francisco Gomes de Sousa (Chico Sousa) (PSC).

VICE-PRESIDENTE: Dirck Roberto da Silva (MDB).

1º SECRETÁRIA: Adriana Manfroi Mendes (PATRIOTA).

2º SECRETARIO: Magno Costa Cardoso (PL).

Por:Jornal Folha do Progresso em 26/09/2022/07:05:53

